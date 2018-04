Campanie “Solidar”: “Haideți să încercăm să facem ceva pentru copiii nevoiași!” Se pot dona jucarii, rechizite, hainuțe, incalțaminte, dulciuri și bani pentru a aduce o bucurie copiilor nevoiași din județ cu ocazia zilei de 1 Iunie. Asociația “Solidar” Vaslui lanseaza o noua campanie umanitara dedicata zilei de 1 Iunie – Ziua Internaționala a Copilului, pentru a putea face o bucurie copiilor sarmani din județ. “Declanșam o noua campanie de colectare de jucarii, rechizite, hainuțe, incalțaminte, dulciuri. Bunurile nu trebuie sa fie neaparat noi, insa nici nefolosibile. Dorim sa oferim bucurie la cat mai mulți copii din județul Vaslui, in special in zona rurala. Copiii merita… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

