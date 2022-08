Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase, în Bistrița-Năsăud! Vezi programul pe localități Campania GRATUITA de colectare a deșeurilor voluminoase din tot județul Bistrița-Nasaud este programata in perioada 22 – 27 august 2022! In categoria deșeurilor voluminoase intra fotolii, canapele, saltele, mobilier de gradina, jucarii de dimensiuni mari – tobogane, biciclete,trotinete, piscine gonflabile, cuști de animale, balansoare, covoare sau alte bunuri de folosința indelungata. Reprezentanții ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud solicita cetațenilor care locuiesc in Bistrița, Nasaud, Beclean și Sangeorz-Bai IN ZONELE DE BLOCURI și dețin aceste tipuri de deșeuri voluminoase sa le depuna la platformele… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

