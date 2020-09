Campanie electorală cu peripeții: Sute de sesizări la Poliție Sute de sesizari la Poliție au fost facute in timpul campaniei electorale de dinainte de alegerile locale. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne menționeaza ca nu au fost inregistrate evenimente de o gravitate deosebita. Un numar de 669 de de sesizari privind evenimente electorale au fost inregistrate la Poliție in aceasta perioada, dintre care 80 nu s-au confirmat, iar 268 sunt in curs de cercetare. De la inceputul campaniei electorale au fost inregistrate 669 de sesizari privind evenimente electorale dintre care 80 nu s-au confirmat, iar 268 sunt in curs de cercetare. In urma verificarilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

