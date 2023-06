Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Orasenesc Cugir, in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, organizeaza in data de 15 iunie 2023 o campanie de donare de sange. Activitatea de donare se va desfașura in intervalul orar 08.00 – 13.30, la etajul I al Policlinicii spitalului. Cei care doresc sa doneze, se pot programa…

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat dupa ce președinta Ungariei, Katalin Novak, a publicat sambata, 27 mai, un mesaj referitor la Transilvania pe Facebook de la Șumuleu Ciuc, județul Harghita.

- La sediul Penitenciarului Targu Jiu a avut loc marți un exercițiu tactic derulat in colaborare cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj. Activitatea a constat in simularea producerii unui cutremur cu magnitudine mare in apropierea orașului Targu Jiu, care a avut drept consecința…

- Deținuți duși la liceu sa le vorbeasca elevilor. Patru deținuți din Targu Jiu au fost prezenți vineri la un liceu din municipiu, sa le vorbeasca elevilor. In conformitate cu Strategia naționala de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate 2020-2024, Penitenciarul Targu Jiu, unitate subordonata…

- Studenții UCB s-au intalnit cu deținuții din Penitenciarul Targu Jiu. Penitenciarul Targu Jiu a fost luni gazda unei intaniri dintre 28 de studenți ai Facultații de Drept din cadrul Universitații ”Constantin Brancuși” și 21 de deținuți aflați in custodia Penitenciarului Targu Jiu. Studenții au avut…

- Noi masuri luate de autoritați cu privire la prevenirea violenței domestice. Este vorba despre ORDINUL nr. 20.266/50/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind masurile de prevenire a violenței domestice. Prin acest document se reglementeaza de fapt o serie de masuri in vederea prevenirii violenței…

- In timp ce scolioza sugarului dispare de obicei de la sine in primii doi ani de viața, scolioza ulterioara se agraveaza adesea daca nu este tratata. Acesta este motivul pentru care detectarea și tratamentul precoce sunt atat de importante. La Centrul Maria Beatrice, va oferim informații importante despre…

- Patru profesori de la Scoala Gimnaziala Letcani au participat la cursul de formare „Gestionarea eficienta a comportamentului la clasa si strategii antibullying", din cadrul proiectului Erasmus^ „Let"s join forces!". Activitatea s-a desfasurat in perioada 3-7 aprilie, in Barcelona, Spania. La intalniri…