- Vali Vijelie a fost amendat dupa un concert sustinut pe o terasa din Mamaia Sat. Turistii s au inghesuit sa l asculte, fara a respecta distantarea sociala.Totul s a intamplat vineri seara, pe o terasa din Mamaia Sat Navodari. Atat cantaretul cat si patronul localului au fost amendati.Oficial IPJ ConstantaLa…

- Anda Takacs, soția fostului solist al trupei Implant Pentru Refuz (Ovidiu Takacs „Bulbuc“) are nevoie in continuare de ajutorul timișorenilor. Diagnosticata cu cancer mamar in urma cu doi ani, Anda a facut o serie de tratamente, care au dat rezultate, insa ultimele controale au scos la iveala cateva…

- Orchestra Simfonica de Tineret „Andante” va susține, in seara de … Post-ul TARGOVIȘTE: Un nou concert al Orchestrei Simfonice de Tineret „Andante” va fi sustinut la Teatru de vara “Tony Bulandra”, astazi la ora 19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Festivalul de muzica electronica Tomorrowland a avut un invitat special - Katy Perry, transmite stirileprotv.ro. Artista a facut show desi este insarcinata in opt luni. A fost un ultim concert pe care cintareața l-a sustinut inainte de a aduce pe lume primul ei copil - o fetita. Spre deosebire de anii…

- "In urma imaginilor difuzate in spatiul virtual, politistii constanteni au efectuat verificari la un club din statiunea Mamaia Nord, unde s-a constatat ca in intervalul orar 19,00-19,30 a avut loc o interpretare a artistului Puya, la care au participat mai mult de 500 de spectatori, contrar prevederilor…

- Un club din statiunea Mamaia a fost amendat de politisti cu 10.000 de lei dupa ce, sambata seara, la un concert sustinut de Puya au participat peste 500 de persoane, contrar prevederilor legale cu privire la prevenirea raspandirii noului coronavirus. "In urma imaginilor difuzate in spatiul…

- Un club din Mamaia a fost amendat de catre politistii constanteni cu 10.000 de lei, dupa ce, la un concert sustinut de Puya au asistat peste 500 de spectatori, contrar prevederilor legale rederitoare la prevenirea raspandirii coronavirusului, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului…

- Ziarul Unirea „Ajuta-ma sa ajut!” – Campanie umanitara de strangere de alimente, produse igienico sanitare, haine si dulciuri, organizata de DGASPDCA și Adoptii AEDOPS Romania Directia Generala de Asistenta Sociala Persoane cu Dizabilitati Copii si Adoptii AEDOPS ROMANIA lanseaza campania umanitara…