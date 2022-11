Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Autoritații Teritoriale pentru Ordine Publica Botoșani s-au intalnit vineri cu locuitorii comunei Varfu Campului, pentru a discuta despre prevenirea violenței in familie, bullying-ului, accidentelor casnice in care sunt implicați copiii, dar și incendiilor.

- In cadrul Campaniei celor 16 zile de activism impotriva violentei asupra femeii, desfasurata anual in intervalul 25 noiembrie – 10 decembrie 2022, la nivel internațional, Serviciul Public de Asistenta Sociala Cugir se alatura altor organizații din intreaga lume pentru a reclama violenta ca fenomen intolerabil,…

- In perioada 31 octombrie – 4 noiembrie 2022 s-a desfașurat la Școala Gimnaziala Maicanești și la Școala Gimnaziala Ramniceni campania „Saptamana legumelor și a fructelor donate”. Derulata sub egida programului Strategiei Naționale de Acțiune Comunitara, acțiunea de voluntariat a constat in colectarea…

- In mai multe orașe au loc marșuri pentru apararea drepturilor femeilor Foto. palatulculturii.ro În mai multe orașe din țara au loc astazi marșuri pentru apararea drepturilor femeilor. La Iași, evenimentul este organizat de Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva…

- Campania “Armata Romaniei in școli” a continuat, ieri, cu o activitate organizata la Școala gimnaziala nr. 1 din municipiul Buzau. “Ne-am continuat misiunea iar in dialogul cu elevii am reluat particularitațile carierei militare in #ForțeleAerieneRomane . Avem promisiuni de la ei ca peste cațiva ani…

- La nivelul Uniunii Europene anual intre 23-30 septembrie se marcheaza Saptamana Europeana a Sportului, cu scopul de a conștientiza cetațenii in ceea ce privește importanța unui stil de viața activ.

- Politistii, impreuna cu cei de la Antidrog si jandarmii, merg in scoli, unde deruleaza o campanie de informare si preventie. Proiectul se numeste „Ia atitudine, spune stop violentei!” si vine pe fondul cresterii numarului de incidente in unitatile de invatamant de la Vaslui, transmite corespondenta…

- Peste patru zile, elevii vor reveni in banci dupa vacanța de vara. In acest context, Politia Romana, deruleaza, in perioada 29 august – 11 septembrie 2022, Campania de prevenire a victimizarii minorilor sub sloganul „Vacanta s-a terminat. Sunteti pregatiti pentru un nou inceput?”. Avand in vedere diversitatea…