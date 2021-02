Campania de vaccinare anti Covid-19: România e în topul UE Romania se afla in topul tarilor Uniunii Europene in ceea ce priveste campania de vaccinare, se arata pe pagina de Facebook a Platformei de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19. Conform CNCAV, 21.120.988 de doze de vaccin au fost administrate in campania de vaccinare a tarilor membre UE, potrivit estimarilor realizate de Bloomberg, media zilnica fiind de 656.227. Din statistici reiese ca Romania este * locul sase la nivel UE in ce priveste numarul total de doze administrate: 1.084.094;* locul patru in ceea ce priveste numarul mediu de doze administrate la 100 de persoane: 5,59;*… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

