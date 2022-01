Campania de vaccinare a copiilor intre 5 și 11 ani, la Sebeș. Informații pentru cetațeni Primaria municipiului Sebeș anunța ca, incepand cu data de 26 ianuarie 2022, se deruleaza campania de vaccinare a copiilor din grupa de varsta 5-11 ani, pentru limitarea pandemiei de Covid-19. Potrivit reprezentanților instituției, campania de imunizare se desfașoara intr-un spațiu special amenajat minorilor, in cadrul Centrului de vaccinare Sebeș, situat in cartierul Aleea Lac, nr. […] Citește Campania de vaccinare a copiilor intre 5 și 11 ani, la Sebeș. Informații pentru cetațeni in Alba24 .