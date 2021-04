Campania de imunizare anti-Covid-19 în România: Ce rată de vaccinare este în București Rata de vaccinare impotriva COVID-19 a ajuns la 23% in București. Bilanțul pe țara arata ca in total au fost vaccinate 2.675.872 de persoane, din care 2.018.145 cu serul Pfizer, 243.746 cu cel Moderna si 413.981 cu cel de la AstraZeneca. „Pot sa va spun ca vorbim de 23% in municipiul Bucuresti. Este o evaluare pe care am facut-o chiar in cursul zilei de astazi. Pe masura ce ritmul de vaccinare observam ca este in crestere, ne dorim ca un numar cat mai mare de persoane sa fie vaccinate si astfel sa avem deja judete in care sa pute atinge mai repede pragul de imunizare colectiva si astfel de demersuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

