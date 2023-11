Campania de împăduriri din această toamnă: Romsilva oferă gratuit 600.000 de puieți voluntarilor care vor să planteze copaci Campania de impaduriri din aceasta toamna: Romsilva ofera gratuit 600.000 de puieți voluntarilor care vor sa planteze copaci Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, prin direcțiile silvice din subordine, acorda sub forma de sponsorizare, 600.000 de puieți forestieri voluntarilor care se implica, in campania de impaduriri din aceasta toamna, in acțiuni de impaduriri in afara fondului forestier național, relateaza alba24.ro. Potrivit unui comunicat de presa al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, pot […] Citește Campania de impaduriri din aceasta toamna: Romsilva ofera gratuit 600.000 de puieți… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

