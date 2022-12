Stiri pe aceeasi tema

- Unul din romanii care au murit dupa prabușirea podului Morandi de la Genoa, in 2018, se afla la volanul unui camion incarcat cu aproape o tona de droguri pe care mafia a incercat sa le recupereze ulterior.

- ■ politicienii se lauda ca vor fi alocate 3,4 milioane lei pentru construcția unui nou pod la Luțca ■ internauții arata cu degetul lipsa de responsabilitate a clasei politice ■ Prabușirea podului de la Luțca, la vreo șapte luni de la inaugurare, pod consolidat prin fonduri guvernamentale, prin PNDL,…

- O jurnalista a murit zdrobita de un vehicul in care se afla fostul prim-ministru Imran Khan, intr-un accident care a avut loc in estul Pakistanului, duminica, relateaza Reuters. Camionul implicat in accident se afla in fruntea unui convoi cu susținatorii lui Khan, care se indreptau spre capitala țarii.

- O ingrijitoare moldoveanca in varsta de 49 de ani a murit la Valdagno, in provincia Vicenza (Veneto), dupa ce a cazut de pe un pod in timp ce prietena ei se pregatea sa-i faca o fotografie, informeaza Corriere della Sera, citat de rotalionul.com

- Un copil de 2 ani a murit in Italia din cauza unei supradoze de hașiș. Mai mult, in parul copilului au fost gasite urme de cocaina și heroina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Un roman a fost arestat in Olanda, dupa ce autoritațile au descoperit aproape 2 tone de cocaina in camionul condus de acesta. Potrivit De Telegraaf, poliția a interceptat camionul pe autostrada, langa Barendrecht, in cursul zilei de sambata, dupa ce ar fi primit un pont. In momentul in care ofițerii…

- Tanarul care si-a pierdut viata duminica dimineata intr-un accident cumplit pe Calea Motilor din Cluj-Napoca si-a facut o fotografie si a postat-o pe retelele sociale cu putin timp inainte de a muri. Multi dintre cunoscutii lui regreta tragedia, insa alti clujeni amintesc despre trecutul legat de traficul…

- Un barbat de 40 de ani, care acum o zi a fost reținut pentru trafic de droguri, a murit dimineața in izolatorul de detenție. Potrivit poliției, barbatul era deținut in celula de unul singur. Gardienii au observat pe camerele de supraveghere video ca ceva nu e in regula.