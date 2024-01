Camionul care a dărâmat limitatorul de 10 tone aparține tatălui primarului din Studina O femeie a murit dupa ce o grinda metalica s-a prabusit peste masina in care se afla. Proprietarul camionului este un influent om de afaceri din Olt. Ancheta autoritatilor scoate la iveala o serie de nereguli grave in cazul accidentului din Olt, soldat cu moartea unei femei, in sensu ca autocamionul nu avea autorizatie de transport, iar utilajul pe care il transporta avea o inaltime de peste 4,4 metri, depasind cu patru centimetri limita maxima admisa pe respectivul drum. De asemenea, poarta de gabarit era cu patru centimetri mai jos decat indica indicatorul rutier. Patronul firmei de transport… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un limitator de inalțime s-a prabușit, dupa ce a fost doborat de un buldoexcavator și a strivit o mașina aflata in trafic. Potrivit informațiilor transmise de ISU Olt, in mașina se afla o familie. La volan era fiul in varsta de 18 ani, in dreapta, tatal, iar bunica se afla pe bancheta din spate. Din…

- Un TIR care transporta un utilaj a lovit, marti, un limitator de inaltime din metal, pe DN 6, in judetul Olt, care s-a prabușit peste o mașina in care erau trei persoane - bunica, fiu și nepot.

