Camionagiu turc, depistat la volan cu alcoolemie de 3,81 la mie

- In perioada 10.03.2023 ndash; 17.03.2023 se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul:Sibiu ndash; A1 ndash; DN7 ndash; Seaca ndash; DN7 Centura Calimanesti ndash; DN7 ndash; Ramnicu Valcea ndash; DN67 ndash; DN64 ndash; Ganeasa ndash; DN65 ndash; Pitesti ndash; DN7 ndash; Gaesti ndash; DN72…

- Centrul Infotrafic informeaza ca, din cauza caderilor de pamant si arbusti de pe versant, este oprita deplasarea pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea al DN 7, la kilometrul 199+300 metri, in zona localitatii Calimanesti, judetul Valcea, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- 15 persoane au ajuns, sambata seara, la Spitalul Județean din Valcea, dupa ce au consumat la o petrecere prajituri cu canabis. DIICOT a transmis ca barbatul care a adus prajiturile la petrecere a folosit 15 grame de canabis pentru realizarea lor, iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația a fost reluata pe sensul catre Ramnicu Valcea al DN7 (E81) Ramnicu Valcea – Sibiu, acolo unde la kilometrul 194 + 300 de metri, in localitatea Calimanești, județul Valcea, suprafața de rularea a fost inundata.…

- Circulație oprita pe DN7 Valea Oltului: apa acumulata pe șosea, la Calimanești. Atenționari pentru șoferi Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat vineri dupa-amiaza ca a fost oprita circulația pe DN7 Valea Oltului, la Calimanești. In judetul Valcea, circulatia rutiera…