- Autocamionul a fost cuprins de flacari luni seara, pe autostrada A10, la ieșirea din zona localitații Decea din județul Alba, relateaza Agerpres și publicația locala Alba 24 . Vehiculul inmatriculat in județul Cluj se indrepta catre Cluj-Napoca și transporta deseuri de carton, iar in imaginile publicate…

- COD ROȘU valabil in intervalul 17 ianuarie, ora 22 – 18 ianuarie, ora 14 (detalii AICI). La altitudini de peste 1800 m, va fi viscol puternic, cu rafale ale vantului de peste 120…140 km/h, iar vizibilitatea va fi redusa spre zero. In cazul manifestarii fenomenelor prognozate, recomandam cetațenilor:…

- La fața locului a intervenit și inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența din Alba și a cerut suplimentarea personalului. Pompierii și scafandrii il cauta in albia raului Mureș, cat și pe ambele maluri ale acestuia inca de aseara.„Detasamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru…

- O autoplatforma ce transporta opt autoturisme a luat foc, in aceasta dimineata, in timp ce se deplasa pe Drumul Expres Craiova-Pitesti . Incendiul a fost lichidat de pompieri dupa o interventie de peste o ora, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin…