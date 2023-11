Căminul cultural din Rimetea, reabilitat pintr-o investiție de 1,7 milioane de lei Primaria comunei Rimetea a primit aviz de mediu pentru reabilitarea moderata a caminului cultural din localitate. Valoarea totala a investiției va fi cuprinsa intre 1,5 și 1,7 milioane de lei. S-au identificat degradari locale, fara efect structural, dar cu impact asupra exploatarii constructiei. Din punct de vedere al solutiei constructive se constata deficiente de conformare […] The post Caminul cultural din Rimetea, reabilitat pintr-o investiție de 1,7 milioane de lei first appeared on aiudinfo.ro | stiri aiud | ziar aiud . Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

