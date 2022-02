Căminul Cultural din Ghiroda, reabilitat de primărie Caminul Cultural din Ghiroda va intra intr-un amplu proces de modernizare. Este nevoie ca locația sa fie adaptata numarului tot mai mare de locuitori și, mai ales, trebuie modernizata din punct de vedere al dotarilor. Principala imbunatațire o va suferi sala de evenimente, care va fi transformata intr-o sala de spectacole multifuncționala ce va putea […] Articolul Caminul Cultural din Ghiroda, reabilitat de primarie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se lucreaza de zor la cimitirul ortodox de pe strada Fagetului. In aceste zile, mai multe echipe de muncitori au curatat caramizile care formeaza gardul, dar si intrarea principala in cimitir. Preotul paroh al parohiei “ Adormirea Maicii Domnului”, Ioan Cerbu a declarat ca lucrarile din aceste zile…

- ”Se aude Plugușorul la ferestre, oameni buni! Da... s-a mai dus un an. Un an decent, administrativ privindu-l, un an dificil pentru țara! Personal, tot grea imi este povara. Și sufletul mi-e greu și inima mi-e obosita... Dar raman loial lui Dumnezeu și urmez calea cea harazita...”, așa iși incepe…

- O avarie a fost semnalata in Rebrișoara și pe o strada din Beclean – azi, 30 decembrie 2021. Localnicii raman fara apa pentru cateva ore, anunța Aquabis. Astazi, 30 decembrie 2021, de la ora 12:00 pana la ora 21:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in Beclean, pe strada Valea Viilor. In acest…

- O avarie a fost semnalata in Rebrișoara astazi, 30 decembrie 2021. Localnicii raman fara apa pana la pranz, anunța Aquabis. Astazi, 30 decembrie 2021, de la ora 09:00 pana la ora 13:00, se va sista PARȚIAL furnizarea apei potabile in Rebrișoara, pe strada Principala, de la Primarie pana la ieșirea din…

- Administrarea domeniului public al municipiului Bacau revine la Primarie, aceasta responsabilitate fiind retrasa de la Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM). Consiliul Local Bacau a votat, miercuri, 23 decembrie 2022, inițiativa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In ultima zi din an, la trecerea intr-un nou an, cei care vor sa petreaca momentul in aer liber, intr-o atmosfera festiva, sunt așteptați in centrul Sucevei, in preajma bradului de Craciun, pentru a admira focul de artificii oferit de Primarie.„Primaria Suceava va organiza un foc de artificii ...

- Peste 4.300 de slatineni, pensionari cu venituri mici si persoane cu handicap grav sau accentuat, vor primi tichete sociale de Craciun de la Primarie. Tichetele, in valoare de cate 100 de lei de beneficiar, vor fi distribuite incepand din aceasta saptamana prin Posta Romana, ele putand fi…

- In urmatoarea ediție a Programului Rabla va fi prinsa și o piesa de la Campulung, adica un vehicul uzat, in schimbul caruia va fi obținut un tichet valoric de 7.500 de lei. Se va ajunge la așa ceva dupa doua transferuri intre Primarie și Serviciul de Evidența Populației. Astfel, un automobil Dacia Logan…