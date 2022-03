Stiri pe aceeasi tema

In data de 2 martie 2022, au fost cazați 82 de refugiați din Ucraina in caminele Universitații „Vasile Alecsandri" din Bacau, respectiv 70 de persoane in caminul C3 și 12 persoane in caminul C4. S-a efectuat triajul epidemiologic pentru respectarea condițiilor impuse de legislația aflata in vigoare.

Aproximativ 677.000 de persoane au fugit din Ucraina in tarile vecine de joi, cand a izbucnit invazia rusa, a anuntat marti Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, ONU cerand de urgenta de 1,7 miliarde de dolari pentru ajutorul umanitar pentru Ucraina. Aproximativ jumatate dintre aceste

- Aproximativ 677.000 de persoane au fugit din Ucraina in tarile vecine incepand de joi, cand a izbucnit invazia rusa, a anuntat marti Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi.

Inaltul Comisar ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, a declarat sambata ca peste 150.000 de persoane au fost nevoite sa fuga din calea violențelor rusești din Ucraina.

Noapte alba pentru angajații Primariei Chișinau și voluntarii care activeaza in regim non stop pentru a face fața fluxului continuu de refugiați veniți din Ucraina. Primarul general, Ion Ceban a subliniat ca in prezent, in Chișinau sint prevazute mai multe locații amenajate in acest sens. „In prezent:

Primii refugiati din Ucraina au fost cazati, in noaptea de sambata spre duminica, in municipiul Piatra-Neamt, fiind vorba de 46 de adulti si 36 de copii, potrivit informatiilor furnizate de prefectul Adrian-Vasile Nita, conform Agerpres.

- Trei familii care locuia in cartierul Obolini, din Kiev, Ucraina, una dintre primele zone bombardate de invadatorii rusi, au gasit adapost si hrana la Cluj, cu ajutorul Fundatiei Dor. Locuinta uneia dintre familii a fost distrusa de o racheta ruseasca la scurt timp dupa ce au parasit tara.

- 65 de persoane din Ucraina au fost cazate pe parcursul nopții la Centrul Moldexpo, anunța primarul capitalei, Ion Ceban. „Despre condiții s-a discutat aseara și cu reprezentanții Ministerului Muncii. Locuitorii au adus haine, produse alimentare, apa, ceai etc”, a scris Ceban, pe Facebook.