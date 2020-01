Stiri pe aceeasi tema

- Cameron Diaz, in varsta de 47 de ani, a devenit pentru prima data mama. Actrița și soțul sau, Benji Madden (40 ani), au devenit parinții unei fetițe și au impartașit vestea cu fanii lor de pe Instagram. „La mulți ani din partea familiei Madden! Suntem atait de fericiți și recunoscatori sa incepem aceasta…

- Ioan Eugen Moldovan este un roman obișnuit, care a donat astazi, chiar in ziua in care implinește 42 de ani, celule stem hematopoietice pentru un copil din Italia. El este inscris in Registrul Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopietice de trei ani, dar abia in luna august a acestui an a fost…

- Tragedie, in localitatea buzoiana Calțuna din comuna Smeeni. Un copil in varsta de 7 ani a ajuns la UPU in stare grava, dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon de la o soba defecta. Mama acestuia, o femeie de 26 de ani, a fost gasita decedata in aceeași camera. Nenorocirea a avut loc la […]

- Un copil a fost lovit de o mașina condusa, din primele informații, de o femeie. Accidentul a avut loc pe strada Brailei, in zona supermarket Kaufland. Oamenii au sunat la 112, in zona adunandu-se mai multe persoane. Vom reveni cu informații. Articolul ULTIMA ORA! VIDEO! Copil lovit de o mașina, pe strada…

- Deși au trecut doar șase luni de cand Prințul Harry și Meghan Markle au devenit parinți, se pare ca ei se gandesc deja la posibilitatea de a avea un al doilea copil, scrie Insider. In timpul unei vizite la o cafenea destinata familiilor militarilor din Winsdor, Harry și Meghan au vorbit cu cațiva dintre…

- Este alerta intr-o localitate din judetul Constanta, dupa ce baiat de opt ani a disparut chiar din fata casei. Cand a realizat ca nu-l mai gaseste, tatal a apelat la ajutorul politistilor. Forte impresionante s-au deplasat in zona pentru a-l cauta.

- In cel mai nou episod iUmor jurații vor avea parte de trucuri din arta japoneza care ii vor fascina și vor trezi in ei emoții puternice. Senmaru este concurentul care a venit tocmai din Japonia pentru a-i incanta pe Delia, Mihai Bendeac și Cheloo cu acest tip de arta care dainuiește in Japonia de peste…

- Megan Lavery a nascut un baiețel perfect sanatos, dar imediat dupa, a primit o veste naucitoare din partea medicilor: ea a fost diagnosticata cu o tumora pe creier pentru care nu exista o operație, potrivit Th...