Cameron Diaz a surprins pe toata lumea cand a confirmat in martie 2018 ca se retrage din actorie. Fosta actrița, in varsta de 48 de ani, nu a vorbit foarte multe despre decizia ei la acea vreme, dar și-a exprimat, recent, motivele in cadrul unui interviu cu Kevin Hart, gazda...