- Mama Cax, pe numele sau real Cacsmy Brutus, și-a pierdut un picior dupa ce a fost diagnosticata cu cancer in adolescența. In ultimii ani, Mama Cax a devenit un activist cunoscut pentru femeile de culoare și pentru persoanele cu dizabilitați din industria modei. Doliu in lumea modei Anunțul…

- Mario Cimarro, cunoscut din telenovele precum „Juramantul”, „Pisica Salbatica” sau „Trupul dorit”, are 48 de ani și in sfarșit se așeaza la casa lui. Doar ca acesta a tras lozul cel mare. Femeia care ii va deveni soție este cu 21 de ani mai mica ca el și este o fosta Miss. Anunțul privind casatoria…

- Florin Cițu, ministru in Guvernul Orban, și-a preluat oficial funcția in Ministerul Finanțelor. Executia bugetara de pana acum este ingrijoratoare, la 10 luni vom avea tot crestere pe deficit, iar...

- Actrița și cantareața mexicana Anahi este insarcinata cu cel de al doilea copil. Vedeta mexicana in varsta de 36 de ani a facut anunțul privind sarcina in cadrul unui interviu pentru revista Quien. Anahi, care a devenit cunoscuta datorita rolului Mia Collucci din serialul „Rebelde”, este casatorita…

- Compania Facebook a declarat ca va lua noi masuri pentru combaterea dezinformarii inaintea alegerilor prezidentiale ce urmeaza sa aiba loc in SUA in 2020. Anuntul a fost facut in aceeasi zi cu anuntarea stergerii unor conturi de Instagram din Rusia care vizau alegatori americani, transmite reuters.com,…

- Brigitte Sfat este extrem de dezamagita. Apropiați ai cuplului au dezvaluit ca "problema" ar fi la Florin Pastrama, acesta avand o anomalie care afecteaza tocmai fertilitatea, numita, popular "spermatozoizi leneși", iar totul s-ar datora cantitații prea mari de suplimente alimentare ingurgitate,…

- Un bun exemplu este Dispensarul medical uman din Galatii Bistritei, un adevarat Centru medical realizat prin #PNDL, fonduri de la #GuvernulRomaniei, respectiv 1,8 milioane lei. O dovada a investitiilor bine gandite ale administratiei, dar si a respectului pentru oameni! Asadar, locuitorii comunei vor…

- Accident teribil in Republica Moldova. Doua mașini s-au izbit frontal, iar impactul a fost unul extrem de puternic. Printre victime s-a aflat și Inna Cujba, cunoscuta in mediul online ca Inna Coffeina. Sfarsitul tragic al frumoasei bloggerițe din Republica Moldova, Inna Coffeina, a venit ca un traznet…