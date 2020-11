Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Iasi, Mihai Chirica a fost depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus. Acesta a facut anuntul pe pagina sa de Facebook si spune ca s-a izolat si se simte „normal”, dar ii avertizeaza pe oameni sa se fereasca de boala.

- Alegerile locale s-au terminat cu victoria Partidului National Liberal la Iasi. Chiar daca n-a fost sa fie pe masura asteptarilor de la inceputul campaniei, rezultatele indreptatesc preluarea puterii executive atat la Primarie, cat si la Consiliul Judetean. La Palatul Roznovanu trebuie sa fi fost o…

- O alianta PNL - USR-PLUS ar fi obtinut o victorie zdrobitoare la Iasi. Daca ar fi avut un acord inainte de alegeri, la fel ca in alte orase, cele trei formatiuni ar fi inregistrat un scor electoral mult mai categoric la nivelul municipiului fata de victoria PSD la alegerile locale din 2016. Statisticile…

- Premierul Ludovic Orban va efectua maine o vizita la Iasi. Conform unui program preliminar al primului ministru, anuntat de primarul Mihai Chirica, Orban ar urma sa mearga la amplasamentul Spitalului Regional de Urgenta si la santierul Palas Campus.

- Mirabela, soția candidatului PNL, a fost langa acesta inca de la bun inceput. Aceasta a dorit sa schimbe lumea alaturi de soțul sau, Nicușor Dan. De-a lungul timpului Mirabela s-a implicat in lupta sa de activist, a devenit ONG-ista, a mers la mitinguri și a fost președinte fondator al USR. Insa,…

- Mandachi a decis sa investeasca in domenii noi, pe care le considera mai putin vulnerabile in comparatie cu domeniul HoReCa. El va construi 400 case in judetele Suceava, Iasi, Cluj. Imobilele vor avea 119 MP, 160 MP, 210 MP, 290 MP si vor porni de la pretul de 84,500 euro. Banii provin din surse proprii…

- Iesenii pot sa raspunda in locul lui Mihai Chirica! Dintre cei sase principali candidati, doar Mihai Chirica nu a raspuns provocarii noastre. In ziua de 25 august, „Ziarul de Iasi" a discutat cu cei sase candidati, iar fiecare dintre ei a confirmat ca, pana joi, 27 august, ne vor fi trimise raspunsurile.…

- Mihai Chirica, primarul Iașului și candidatul PNL la primarie, a facut o gafa uriașa in timpul unei conferințe, dupa ce și-a depus candidatura pentru un nou mandat, relateaza Ziarul de Iași. „Vom continua proiectele noastre, sa ne dezvoltam, sa promovam un mediu curat, sa aducem cat mai multe…