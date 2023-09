Stiri pe aceeasi tema

- Problema consumului de droguri in randul elevilor este una serioasa atat in Romania, cat și in Cluj. Primarul Emil Boc spune ca se va face un „efort concentrat” pentru prevenție și ca se vor monta camere video in „locurile sensibile”, in care ar avea loc traficul de droguri.

- In doua școli din Cluj-Napoca vor fi organizate, astazi și maine, activitați sportive gratuite, precum fotbal, baschet, handbal, sau jocuri ale copilariei, cum ar fi rațele și vanatorii, leapșa sau șotron.

- Pompierii din cadrul Garzii de intervenție Gilau, Punctul de Lucru Florești și a Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Capușu Mare. La fața locului acționeaza o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD și doua…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit, alaturi de personal din cadrul Serviciului Salvamont Salvaspeo, pentru acordarea primului ajutor calificat și transportul cu mijloacele specifice a unui barbat, in varsta de aproximativ 80 de ani, aflat in drumeție in zona padurii Faget…

- Un accident produs in localitatea Baciu, azi dupa-amiaza, a alertat pompierii, care au intervenit rapid cu o echipa de descarcerare, dar și pentru ca intr-unul dintre autoturismele avariate se aflau doua butelii incarcate cu oxigen, existand riscul unei explozii. ”Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe str. Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au dislocat doua autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanța și o motocicleta SMURD, precum și un echipaj SAJ. Echipajele operative…

- ????In fiecare an școlar, zilele ploioase insemnau recreații cu mizerie și noroi pentru elevii de la structura „Sancrai” a Liceului Teoretic „Pavel Dan”. ✅️Din dorința de a le creea copiilor condiții normale, am dispus pavarea curții și la aceasta structura școlara. ????Lucrarea se va incheia inainte…

- CFR Calatori anunța ca trenul care circula pe ruta Cluj-Napoca – București Nord are 79 de minute intarziere din cauza unui utilaj feroviar care a smuls ușa de acces a ultimului vagon. Potrivit CFR Calatori, la ieșire din stația Barabant, un utilaj feroviar care se afla și lucra la infrastructura feroviara…