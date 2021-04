Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile pentru politica externa ale Camerei Deputatilor si Senatului vor avea o sedinta miercuri, de la ora 13.30, pentru audierea lui Andrei Muraru, propus ambasadorul al Romaniei in Statele Unite si George Maior propus ambasador al Romaniei in Regatul Hasemit al Iordaniei.

- Comisiile de buget-finante ale Camerei Deputatilor si Senatului au adoptat sambata bugetul pentru Ministerul Muncii in forma initiatorului. Raluca Turcan a afirmat, la dezbaterile in comisii, ca bugetul asigurarilor sociale de stat este cu 10% decat anul 2020 si cu 20% mai mare decat in 2019, iar…

- Bugetul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru anul 2021 a primit joi aviz favorabil din partea Comisiilor reunite de specialitate din Parlament. Senatorii si deputatii au avizat bugetul ANSVSA cu 24 de voturi "pentru", 20 "impotriva"…

- Revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului, dorita cu ardoare de liderii PNL si USR, poate ramane in stadiul de "vis politic", procedura fiind una greu de realizat in conditiile legii si ale jurisprudentei CCR. Comisiile juridice din Camera Deputaților și Senat au termen de…

- Marcel Ciolacu a declarat ca Partidul Social Democrat va ataca la Curtea Constituționala o eventuala hotarare de suspendare a Avocatului Poporului, dar a anunțat ca va sesiza și instituțiile europene. „Renate Weber e o institutie. Cum te apuci sa ataci? Este pe mandat. De ce vii pe un anumit mandat…

- Raportul de activitate al SRR pe 2019 va fi supus la vot luna aceasta Foto: cdep.ro Birourile Permanente reunite ale Parlamentului au decis constituirea unei Comisii de Statut care sa analizeze cele trei proiecte de lege propuse de USR PLUS, PSD și de PNL privind eliminarea pensiilor speciale…

- Comisiile juridice din Camera Deputaților și Senat au termen de doua saptamani pentru a intocmi raportul privind revocarea actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, anunța președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. „Am demarat procedura privind la revocarea Avocatului Poporului.…

- Angajatii si angajatorii din domeniul HoReCa ar putea primi un ajutor considerabil daca trece o lege de Camera Deputatilor Dupa ce a trecut tacit de Senat, proiectul privind impozitarea zero a industriei HoReCa se afla la camera cu for decizional Proiectul a fost initiat in contextul pandemiei COVID…