- Casa Alba a declarat miercuri, printr-un comunicat, ca inculparea președintelui american Donald Trump reprezinta unul dintre cele mai „rușinoase episoade politice din istoria țarii”, relateaza site-ul postului CNN, citat de MediafaxAfirmațiile au fost facute în contextul în…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, l-a calificat miercuri pe presedintele american Donald Trump o amenintare pentru SUA si pentru democratia din aceasta tara, in deschiderea dezbaterii istorice in vederea punerii sub acuzare a liderului de la Casa Alba, transmit Reuters si dpa,…

- Camera Reprezentantilor a deschis miercuri o dezbatere istorica in vederea unei inculpari (”impeachment” in engleza) a lui Donald Trump, care este pe cale sa devina al treilea presedinte din istoria Statelor Unite vizat de destituire, relateaza AFP.Discutiile, care urmeaza sa dureze cel…

- Mick Mulvaney, seful cancelariei de la Casa Alba, a primit citatie pentru a se prezenta la audierile din Camera Reprezentantilor in ancheta care ar putea conduce la procedura demiterii presedintelui Donald Trump, informeaza publicatia Politico.com, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Vești uriașe!…

- Ankara recunoaste faptul ca multi armeni care traiau in Imperiul Otoman au fost ucisi in confruntarile cu fortele turce in timpul Primului Razboi Mondial, dar neaga ca aceste crime au fost orchestrate sistematic si ca ele constituie genocid. Camera Reprezentantilor a Congresului american a…

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri cu o larga majoritate o rezolutie fara caracter obligatoriu care condamna decizia lui Donald Trump de a retrage trupele americane din nordul Siriei, semn al profundei nemultumiri pe care aceasta politica a provocat-o pâna si în rândurile aliatilor…

- Administrația Trump a blocat marți audierea ambasadorului SUA la UE de catre democrații din Congres în cadrul investigațiilor care vizeaza punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, relateaza AFP. Donald Trump a justificat aceasta decizie calificând audierile organizate de opoziția…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a catalogat scandalul privind contactele sale cu Ucraina drept „cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa, citata de Mediafax. „Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”,…