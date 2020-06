Stiri pe aceeasi tema

- Printre punctele care vor figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare va fi si initiativa de revizuire a Constitutiei „Fara penali in functii publice”, au precizat surse politice pentru „Adevarul”. Propunerea vine in mod surprinzator de la PSD, desi initiativa a fost pornita de USR.

- Prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale se realizeaza numai prin lege organica adoptata de Parlament si nu prin ordonante de urgenta ale Guvernului, a stabilit Curtea Constitutionala a Romaniei dupa ce a admis sesizarile formulate de 73 de deputati si de Executiv.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa o discuție cu premierul Ludovic Orban, ca Guvernul va trimite in Parlament o inițiativa legislativa pentru a ”repara legile Justiției”, care sunt ”in funcțiune și sunt imperfecte”.”Este nevoie de un pas hotarat și curajos. Guvernul va veni…

- Curtea Constitutionala a Românie (CCR) are pe agenda de miercuri sesizarile privind modificarile aduse Legii concurentei si modului de alegere a conducerii Consiliului Concurentei, scrie Agerpres. Presedintele Klaus Iohannis a transmis CCR o sesizare de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea…

- Șeful Cancelariei premierului Ludovic Orban, Ionel Danca, a lansat marți acuzații dupa ce plenul Senatului a adoptat marți seara cu 111 voturi pentru, 8 voturi contra si 15 abtineri proiectul de lege cu masurile posibile in Starea de Alerta, intr-o varianta mult schimbata fața de legea propusa de…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de…