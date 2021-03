Proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) va intra, miercuri, in dezbaterea plenul Camerei Deputatilor, care urmeaza sa dea si votul final. Joia trecuta, Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport favorabil proiectului privind desfiintarea SIIJ, adoptand si un amendament al deputatului minoritatilor nationale Ionel Stancu, care prevede ca magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu avizul CSM, transmite Agerpres. Luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii sustin proiectul in forma convenita in coalitia guvernamentala,…