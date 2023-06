Stiri pe aceeasi tema

- „Proiectul in cauza ignora total principiul libertatii contractuale, fara a oferi vreo justificare solida. In spatele acestei legi se afla, fara indoiala, baronul PSD Paul Stanescu din Olt”, a afirmat deputatul USR Silviu Dehelean, conform unui comunicat de presa al partidului. In combinatie cu Legea…

- Deputatul PSD Patriciu Achimas-Cadariu, fost ministru al Sanatatii, a anuntat miercuri dimineata ca nu va vota un guvern din care face parte Alexandru Rafila, sustinut de social-democrati pentru portofoliul Sanatatii. Cadariu el spune ca nu va vota nici in comisia de specialitate in favoarea lui Rafila,…

- ”Deputatul PSD de Cluj, profesorul Patriciu Achimas-Cadariu, anunta ca nu va vota “pentru” avizarea in Comisia pentru Sanatate si Familie a candidaturii lui Alexandru Rafila pentru functia de ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolacu, dupa ce acesta din urma a anuntat ca lanseaza un alt plan de cancer…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, cu 169 de voturi ‘pentru’, 68 de voturi ‘contra’ și 28 de abțineri, o lege care inființeaza o noua funcție in magistratura, „asistentul judecatorului”. Proiectul merge la Senat in calitate de for decizional. Potrivit legii, asistentii judecatorului vor functiona…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, cu 169 de voturi 'pentru', 68 de voturi 'contra' și 28 de abțineri, o lege care inființeaza o noua funcție in magistratura, „asistentul judecatorului”. Proiectul merge la Senat in calitate de for decizional.Potrivit legii, asistentii judecatorului vor functiona…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege care modifica o lege in vederea asigurarii unei mai bune protectii pentru victimele traficului de persoane. Legea merge la promulgare, potrivit news.ro.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis sesizarea Curtii Constitutionale in privinta proiectelor de lege prin care se aduc modificari Codului Penal si Codului de Procedura Penala.Proiectul de lege de modificare a Codului Penal prin care se elimina pragul pentru abuzul in serviciu a fost…