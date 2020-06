Camera Deputaților: Persoanele condamnate definitiv pentru corupție rămân fără pensie specială Camera Deputaților a adoptat, marți, un proiect de lege care prevede ca nu vor putea beneficia de pensie speciala persoanele condamnate definitiv pentru coruptie. Inițiativa legislativa aparține liberalilor și a fost aprobata în unanimitate de catre deputați.



Proiectul de lege prevede interdicția de a lua pensie speciala de serviciu și se aplica pentru: judecatorii CCR, membrii corpului diplomatic si consular al României, personalul aeronautic civil navigant, membrii Curtii de Conturi, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor, personalul…

