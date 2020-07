Deputatii au, marti, pe ordinea de zi a sedintei de plen dezbaterea si votarea motiunii simple impotriva ministrului Inn Stefan, pe care au depus-o 77 de deputati ai PSD. Sedinta este programata la ora 14.00. In motiunea depusa impotriva ministrului Dezvoltarii si intitulata ”Guvernul PNL dupa Grinda se cunoaste”, PSD afirma ca, ”daca marele dramaturg Ion Luca Caragiale ar fi trait in zilele noastre, cu certitudine ar fi gasit in ministrul «Grinda» o sursa inepuizabila de inspiratie pentru comediile sale in care a surprins atat de bine viciile, neputintele, orgoliile si aroganta clasei politice…