Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor urmeaza sa dezbata luni motiunea simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, depusa de 55 de parlamentari USR si neafiliati apartinand Partidului Forta Dreptei, iar votul va fi dat miercuri, potrivit Agerpres. Moțiunea simpla a fost depusa pe 4 octombrie de partidul…

- In Parlament, moțiunea inițiata impotriva ministrului de Interne a fost amanata. Opoziția a cerut demisia lui Lucian Bode dupa controversatele achiziții de mașini pentru poliție. Lucian Bode a facut solicitarea de amanare a moțiunii, invocand programul incarcat legat de Schengen. Deputații urmau sa…

- UPDATE – Motiunea simpla la adresa ministrului de interne, Lucian Bode, care urma sa fie dezbatuta astazi, la Camera Deputatilor, a fost amanata pentru lunea viitoare, la ora 16:00. Decizia a fost luata la solicitarea ministrului, care a anuntat ca nu poate ajunge la parlament din cauza agendei incarcate.…

- Camera Deputatilor a amanat pentru o saptamana dezbaterea și votul motiunii simple impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, depusa saptamana trecuta de 55 de parlamentari USR si neafiliati apartinand Partidului Forta Dreptei.

- Camera Deputatilor urmeaza sa dezbata si sa voteze marti motiunea simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, depusa saptamana trecuta de 55 de parlamentari USR si neafiliati apartinand Partidului Forta Dreptei. Prin motiunea intitulata ‘Siguranta si incredere sau debandada si furt?…

- ”Eu in primul rand as vrea sa le multumesc colegilor mei din PSD, ei nu au dat un vot pentru un anumit ministru, au dat un vot pentru aceasta coalitie. Nu poti sa dai altfel de vor decat s-a decis si sa ai pretentia ca mentii o coalitie. Nu exista in acest moment, in Romania, alta coalitie care poate…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a decis sa se abțina de la votul pentru moțiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. Moțiunea a fost respinsa cu 191 de voturi „impotriva”.

- „Atata ipocrizie cat am vazut astazi, aici in Parlament, din partea colegilor de la PSD nu incape nici macar in aceasta Casa a Poporului. Dle Ciolacu, toata vara ati fost la televizor sa-l criticati pe Virgil Popescu pentru criza si dezastrul din Energie si astazi ati votat impotriva motiunii. Este…