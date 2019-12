Camera Deputaților, decizie de 'milioane' după ce a fost eliminată supraacciza la carburant: Termenul limită este 13 ianuarie Camera Deputaților vrea sa achiziționeze, prin licitație deschisa, carburanți auto pentru anul urmator in valoare de peste doua milioane lei fara TVA, potrivit unui anunț publicat pe platforma SICAP. Termenul limita pentru primirea ofertelor este 13 ianuarie 2020, scrie Mediafax. Conform anunțului, parcul auto al Camerei Deputaților are in componența 174 de autovehicule de diferite tipuri care au motoare pe benzina și motorina. Prin urmare, este necesara furnizarea de carburanți auto pentru anul viitor, achiziția fiind in valoare de 2.101.680 lei, fara TVA. „Informații despre contextul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

