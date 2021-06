Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților, in unanimitate.Inițiatorii proiectului au dat ca exemplu cazul fostului judecator Mircea Moldovan care, aflat in inchisoare pentru luare de mita, a cerut Tribunalului sa primeasca in continuare pensia de serviciu. Cererea, in care a solicitat sa ii fie…

- Polițiștii au un cerc de suspecți in cazul exploziei mașinii din Arad. Un dispozitiv exploziv plasat in masina si actionat de la distanta, e principala ipoteza pe care o cerceteaza anchetatorii. Mai multe persoane au fost deja audiate și au fost ridicate probe de la fața locului, care vor fi analizate…

- Proiectul de lege inițiat de senatorul Alina Gorghiu și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, care prevede instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioada oficiala a sarbatoririi colindului romanesc a fost adoptata, decizional, de Camera Deputaților. Din aceasta perioada lipsește, insa, data de 1 ianuarie,…

- Liderul PNL si-a petrecut aniversarea de 58 de ani alaturi de zeci de colegi, intr-o incapere de la Camera Deputatilor. Petrecerea vine la exact un an dupa ce Ludovic Orban, pe atunci premier, a fost surprins in biroul sau cu mai multe persoane din Guvern, fumand și nepurtand masca. Imaginea a devenit…

- Comisiile juridice din Camera Deputatilor si Senat au respins, marți, in unanimitate rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului pentru anii 2019 și 2020 și au propus plenului reunit al Parlamentului revocarea din funcție a lui Renate Weber. PSD și AUR nu au luat parte la dezbateri. Presedintele…

- Repatrierea rezervelor de aur care in acest moment se afla in Banca Angliei nu va avea loc. Camera Deputaților, care este for decizional, a respins proiectul de lege inițiat de fostul lider PSD Liviu Dragnea, prin care Banca Nationala a Romaniei era obligata sa aduca in țara aproape toata rezerva de…

- Vicepremerul Kelemen Hunor, anunța ca formațiunea pe care o conduce va vota in aceeași forma in Senat proiectul de lege privind desființarea SIIJ, iar daca partenerii de coaliție – PNL și USR – doresc sa modifice avizul CSM pentru trimiterea in judecata a magistraților, schimbarile pe proiectul deja…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, vrea majorarea amenzilor pentru vehiculele si remorcile parcate pe spatiile verzi. Proiectul de hotarare va fi luat in discuție in sedinta Consiliului Local din 30 martie. Recent, edilul Sectorului 6 a fost amendat de Poliția Locala tocmai pentru ca și-a lasat mașina…