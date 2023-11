Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla in culisele serialului Lasa-ma, imi place! Camera 609. Descopera actorii care dau viața personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției romanești. Tot ce vrei e sa dai PLAY! Vezi episoade integrale In spatele Camerei 609 in AntenaPLAY!

- Alexandru Ion il interpreteaza pe Pavel, in fiecare joi, de la 20:30, in „Lia – Soția soțului meu”. Dupa Ana Bodea, Ștefan Floroaica, Oana Zara, Kira Hagi, Tina Duceac și Doinița Oancea este randul lui Alexandru Ion sa faca dezvaluiri din spatele camerelor de luat vederi.Alexandru Ion face dezvaluiri…

- A inceput cea mai noua comedie romantica de la Antena 1, „Lasa-ma, imi place! Camera 609”, iar cei doi protagoniști Anda Sarbei si Matei Negrescu au ajuns deja la inimile telespectatorilor. Ambii joaca acest rol pentru orima data in viața, iar fanii au observat chimia dintre ei. Cum se ințeleg cei doi.

- Ce se intampla in culisele serialului Lasa-ma, imi place! Camera 609. Descopera actorii care dau viața personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției romanești. Tot ce vrei e sa dai PLAY! Vezi episoade integrale In spatele Camerei 609 in AntenaPLAY!

- Au aparut primele imagini din noua aventura pregatita de Antena 1. Este incredibil ce se intampla la America Express in spatele camerelor de filmat. Cameramanii sunt niște eroi! Prin ce experiențe sunt nevoiți sa treaca in timpul reality show-ului ce a cucerit publicul de la noi din țara. Primele imagini…

- Momentul producerii tragediei din 2 Mai și clipele ingrozitoare de dupa accident au fost surprinse de camera GoPro pe care Sebastian Olariu, tanarul student ucis de Vlad Pascu, o avea asupra sa. Inregistrarea a fost prezentata in exclusivitate, vineri, de Antena 3 CNN. Camera a surprins 37 de minute…

- Audio | Momentul accidentului de la 2 Mai și clipele ingrozitoare de dupa, surprinse de camera GoPro a lui Sebi - Trupul baiatului, rupt in douaLa cateva zile de la tragicul accident de la 2 mai, acolo unde șoferul drogat Vlad Pascu a ucis cu mașina doi tineri și a ranit alți trei a ieșit la lumina…

- Dupa ce a ajucat rolul Iuliei in „Vlad”, o tanara rebela, Anda Sarbei revine pe micul ecran. De data aceasta, intr-un rol principal in serialul de comedie „Lasa-ma, imi place! Camera 609 ”, care va incepe din 25 august la Antena 1.In varsta de 22 de ani, Anda Sarbei este in plina ascensiune caci tanara…