Cambodgia a pierdut dreptul de a accesa piața UE fără taxe Începând de miercuri, 12 august, o parte dintre produsele de export tipice ale Cambodgiei, cum ar fi produsele de îmbracaminte, de încaltaminte si articolele de calatorie, sunt supuse taxelor vamale ale UE, a anuntat Comisia Europeana, preluata de Agerpres.

Din acest moment se aplica decizia UE de a retrage partial accesul Cambodgiei pe piata UE fara taxe vamale si fara contingente. Tratamentul preferential de care beneficia Cambodgia în temeiul regimului "Totul în afara de arme" (EBA) - regimul comercial al UE pentru tarile cel mai putin dezvoltate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UE impune taxe vamale pe piața unica pentru produsele din Cambodgia, din cauza limitarii libertatii de exprimare si al drepturilor civile si politice pentru cetațeni O parte dintre produsele de export tipice ale Cambodgiei, cum ar fi produsele de imbracaminte, de incaltaminte si articolele de calatorie,…

- Saptamana aceasta vor ajunge in tara peste 6.000 de flacoane de Remdesivir foto: Agerpres. Saptamâna aceasta vor ajunge în tara peste 6.000 de flacoane de Remdesivir, care asigura tratamentul a circa 1.200 de bolnavi de COVID-19 eligibili. Este prima transa din lotul…

- Europarlamentarul Mihai Tudose susține ca prin intermediul Pachetului de Mobilitate I, țarile din Vest elimina de pe piața transportatorii din Est. Tudose face un apel catre Ludovic Orban sa mobilizeze Guvernul și sa atace Pachetul de Mobilitate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.Citește…

- Comisia Europeana a autorizat vineri „punerea conditionata pe piata” a antiviralului Remdesivir la nivelul UE, utilizat in tratamentul pacientilor infectati cu noul coronavirus, relateaza AFP. „Nu vom omite niciun efort pentru a obtine tratamente sau vaccinuri eficiente impotriva coronavirusului”, a…

- Comisia Europeana a autorizat vineri "punerea pe piata conditionata" a antiviralului Remdesivir la nivelul Uniunii Europene, utilizat in tratamentul pacientilor infectati cu noul coronavirus, relateaza Agerpres, citand AFP."Nu vom omite niciun efort pentru a obtine tratamente sau vaccinuri eficiente…

- Comisia Europeana a autorizat vineri „punerea pe piata conditionata” in Uniunea Europeana a antiviralului Remdesivir, utilizat in tratamentul pacientilor infectati cu noul coronavirus, relateaza AFP. Remdesivir devine astfel primul medicament autorizat la nivelul UE in tratamentul impotriva COVID-19.…

- Premierul Ludovic Orban a declararat, sambata, la Suceava, ca Romania va aloca, in urmatorii sapte ani, un miliard de euro, din fonduri europene, pentru proiecte care vizeaza dublarea numarului de gospodarii racordate la rețeau de distribuție de gaze. ”Din fonduri europene vom aloca un miliard de euro,…

- Comisia Europeana vrea sa protejeze companiile europene de preluari sustinute de state non-UE și sa controleze banii straini care intra pe piața unica Comisia Europeana vrea sa aiba prerogative mai ample in privinta preluarii unor participatii la companiile europene de catre firme sustinute de state…