- Eurostat a calculat costul mediu al forței de munca in țarile europene, acesta inregistrand o creștere ușoara fața de anul precedent.Datele Eurostat 2022 evidențiaza diferențele semnificative intre statele europene in ceea ce privește costul mediu orar al forței de munca.Luxemburg ocupa…

- Un top al celor mai frumoase trasee pentru drumeții, din Europa, include și Via Transilvanica. Publicația Euronews il pune alaturi de alte destinații din Italia, Germania, Elveția, etc. Publicația Euronews a alcatuit un top al ”celor mai bune destinații pentru drumeții, din Europa”. Aceștia au recomandat…

- 50 de lucrari semnate de Felix Aftene vor putea fi admirate in perioada 31 martie-28 mai 2023 la ArtEast Gallery (str. Pacurari nr. 108, Iasi). Provocarea lui Felix Aftene pentru expozitia „Serigrafia" a fost in raport cu aceasta tehnica veche de 4.000 de ani, pe care artistul si-o insuseste, ii testeaza…

- Rata totala a fertilitații s-a ridicat la 1,53 de nașteri vii per femeie in UE in 2021, puțin mai mare decat in 2020 la 1,50. Rata fertilitații in 2021 a fost puțin mai mica decat varful vazut in 2016 (1.57), dar a fost o creștere fața de 2001 (1.43), conform Eurostat. In 2021, cele mai mari rate de…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu un grup de femei miniștri și secretari de stat pentru Afaceri Externe din Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Liechtenstein, Lituania, Romania și Suedia. Astfel, potrivit unui comunicat al Președinției, oficialii au discutat despre…

- In luna februarie curent, datoria Republicii Moldova a depașit suma de 100 de miliarde de lei, peste 64 de miliarde de lei reprezentand datoria externa, susține expertul economic Veaceslav Ionița. Economistul a precizat, in ediția saptamanala „Analize economice” pe care o prezinta, ca, in mare parte,…

Numarul refugiatilor din Ucraina in alte tari europene a depasit pragul de 8 milioane de la inceperea invaziei ruse in aceasta tara, la 24 februarie 2022, potrivit cifrelor actualizate joi de Agentia Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), transmite EFE. Din acest total, 4,8 milioane…

- Consiliul Județean Suceava va promova oferta turistica a județului la patru targuri internaționale de turism care vor avea loc in Italia, Franța, Israel și Republica Moldova. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat ca in prima ședința a deliberativului va fi propusa spre aprobare o ...