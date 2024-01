Stiri pe aceeasi tema

- Industria Galda de Jos va continua in Liga 3, speranțe pentru “galben-negri”| „E un prim pas concret”, spune Doru Oancea Speranțe pentru “galben-negri”, Industria Galda de Jos va continua in Liga 3 și in primavara anului 2024, cu toate ca s-a pus problema abandonului competițional in aceasta perioada.…

- ANM a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani.Prognoza meteo pentru saptamana 25 decembrie 2023 - 1 ianuarie 2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in…

- Cristina Neagu (35 de ani) s-a retras din naționala Romaniei de handbal feminin, dar va continua sa joace la echipa de club, CSM București, alaturi de care vrea sa prinda Final Four-ul Champions League. Campionatul Mondial din aceasta iarna a fost ultimul turneu final la care Cristina Neagu a participat…

- Deși decembrie poate fi o luna mai liniștita pentru gradinari, exista inca o mulțime de lucrari de facut in gradina, potrivit unui expert. Așa ca, vorbim despre care sunt cele mai importante sarcini ale gradinarilor in decembrie. Citește și afla cum ingrijești gradina pentru a arata frumos la primavara.…

- Kievul confirma: 'Ucraina nu va primi milionul de muniție promis pana in primavara'Intr-adevar, Uniunea Europeana ar putea sa nu aiba timp sa transfere un milion de obuze de artilerie in Ucraina pana in martie 2024. Aceste zvonuri au fost confirmate de ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro…

- Gimnaziul din satul Vatici, raionul Orhei este cel de-al doilea beneficiar al Campaniei ”Zece table de nota zece”. Instituția a fost selectata in rezultatul concursului publicat pe pagina de facebook a Asociației pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului, unde reprezentanții tuturor școlilor…

- Prezența dinamica a brand-ului Calvin Klein pe piața din Romania este amplificata și mai mult prin deschiderea magazinului Calvin Klein Jeans din Promenada, Craiova. Spațiul ofera cele mai recente colecții… Articolul Calvin Klein a deschis un nou magazin Calvin Klein Jeans in Promenada, Craiova apare…

- Gala Sanatatii Mintale, organizata de Asociatia de Psihoterapie Cognitiv-Comportamentala de Grup, la Palatul Parlamentului, a marcat lansarea campaniei antidrog ”Alege Viata, NU drogurile”, un proiect de anvergura care va fi implementat la nivel national in institutiile de invatamant, de constientizare…