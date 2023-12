Stiri pe aceeasi tema

- „Fortele noastre sunt angajate in lupte feroce impotriva teroristilor din Hamas, in profunzime, in Fasia Gaza”, anunta intr-un comunicat Tsahalul.Aripa militara a Hamas, Brigazile Ezzedin al-Qassam, anunta ca a tintit ”doua blindate” cu obuze antitanc si ca luptatorii sai au ”aneantizat” o forta israeliana,…

- Razboi Israel – Hamas. Israelul isi intensifica activitatea terestra in Fasia Gaza. Este anuntul facut de armata in contextul in care a atacurile aeriene au inceput sa se inmulteasca semnificativ. Intre timp, Ela, sotia romanului cu dubla cetatenie, capturat de Hamas, a ajuns la Bucuresti si cere ajutor…

- Israelul si-a intensificat bombardamentele in Fasia Gaza si Cisiordania. Palestinienii acuza statul evreu de barbarie, in timp ce autoritatile israeliene precizeaza ca atacurile sunt indreptate impotriva celulelor teroriste controlate de Hamas si Jihadul Islamic.

- Razboi Israel – Hamas. Dupa expirarea celui de-al treilea ultimatum, armata Israelului se pregateste acum de ofensiva decisiva din Gaza. Inainte de operatiunile militare, se fac eforturi pentru ca cetațenii straini sa fie evacuați. ”Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre,…

- Razboi Israel – Hamas. Ultimatumul dat de armata israeliana pentru evacuarea Fasiei Gaza de catre civili a expirat. IDF a declarat ca fortele sale se pregatesc sa puna in aplicare o gama larga de planuri operationale ofensive. Romanii din Gaza striga dupa ajutor. Peste 1.900 de oameni au murit in Fasia…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Armata israeliana a anuntat ca evacueaza asezari israeliene din zona de frontiera cu Gaza, pe fondul razboiului cu organizatia extremista palestiniana Hamas, informeaza duminica agentia DPA.Mii de oameni urmeaza sa fie dusi in alte locuri din Israel, a precizat duminica purtatorul de cuvant al armatei…