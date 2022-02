Calum Scott lanseaza melodia If You Ever Change Your Mind

Stiri pe aceeasi tema

- Miryam, superba artista cameleon revine in atenția fanilor cu o noua provocare și un nou gen muzical, dupa ce și-a incantat fanii cu muzica balkanica. Miryam participa anul acesta la Eurovision cu piesa “Top of the Rainbow”, o melodie de care este foarte mandra și pe care o lanseaza astazi oficial.…

- BENEE a revenit in 2022 cu o piesa care ne aduce aminte de vara, intitulata „Beach Boy”. Cantecul este produs de catre Greg Kurstin (care a colaborat si cu Adele, Sia, Beck”) si vine odata cu anuntul lansarii urmatorului EP al artistei – „LYCHEE”, care va aparea pe 4 martie 2022. O melodie solara,…

- Garanti BBVA, parte a Grupului Garanti BBVA Romȃnia, unul dintre cele mai dinamice grupuri financiare de pe piața locala, a devenit membru Platinum al Romania Green Building Council (RoGBC). Colaborarea dintre Garanti BBVA și RoGBC iși propune sa promoveze finanțarea locuințelor durabile, prin oferirea…

- Atenție! Din “gara muzicala” a trupei Zdob și Zdub și a Fraților Advahov pleaca un nou single și videoclip – Trenulețul! Artiștii va invita sa urcați in vagon pentru a avea cea mai vesela și memorabila calatorie cu Trenulețul. Celebrul tandem folcloric al fraților Advahov și Zdubii lanseaza o colaborare…

- A intrat pe radio a doua zi de la lansare, a devenit trending sound pe TikTok și a facut turul televiziunilor. Aceasta este, pe scurt, povestea piesei „ Ard Tot“ , lansata in septembrie de catre Amedeo și Oana Marinescu. O piesa ca o lecție de viața, care spune ca trebuie sa nu mai ai nimic, pentru…

- Tanara artista Yuka revine cu o noua lansare in 2021. Piesa „Soare Nebun” este urmatoarea surpriza din cadrul The Session by Global Records. Melodia este despre sentimentele puternice ale iubirii, unde orice obstacol este depașit prin puterea celor doi. Yuka a declarat despre noua sa lansare: “Cand…

- Muzicienii britanici Ed Sheeran si Elton John lanseaza vineri piesa „Merry Christmas”, cu care spera sa domine topurile sezonului, potrivit news.ro.Citește și: Ex-demnitarul Costoiu RUPE TACEREA la ICCJ - A indicat-o pe Ecaterina Andronescu drept... Melodia este o oda adusa sarbatorilor in…

- OneRepublic, trupa nominalizata la premiile GRAMMY®, a lansat o noua melodie – „Sunshine”. Piesa apare in lungmetrajul Clifford the Big Red Dog, care descrie dragostea unei fete pentru un cațeluș pe nume Clifford, iubire sa imensa facandu-l pe caine sa creasca la o dimensiune enorma. Recent, OneRepublic…