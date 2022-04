Stiri pe aceeasi tema

- Conan Gray a lansat single-ul “Memories”. Acesta a anunțat și sosirea celui de-al doilea album, “Superache”. Inca o data, el prezinta un imn personal inradacinat in sentimente crude. Vocea lui se combina perfect cu pianul in timp ce el implora: „ Please don’t ruin this for me. Please don’t make this…

- Peach Tree Rascals a lansat single-ul “Good Advice”; o colaborare dintre trupa și producatorii Boyco (Carlie Hanson, Daya), Goldspace (Dominic Fike, Red Hot Chili Peppers) și Donn Robb (The Kid Laroi). „Am scris „Good Advice” ca imn pentru noi și pentru oricine altcineva care simte ca ia decizii in…

- Cantarețul, compozitorul, producatorul și chitaristul James Bay, de trei ori nominalizat la premiile GRAMMY® și caștigator al premiului BRIT, revine cu un nou single intitulat „Give Me The Reason”. Despre noul proiect muzical, James Bay a declarat: „Mi-am dorit ca aceasta melodie sa se simta uriașa…

- Dupa ce Liviu Teodorescu a lansat piesa „Mi-am pierdut rabdarea”, fanii au așteptat cu nerabdare lansarea oficiala a acestui track cu beat uptempo și, al carui titlu, definește starea de spirit a oamenilor din ultimii doi ani. Single-ul este disponibil pe toate platformele de streaming, iar astazi,…

- Tears For Fears a lansat albumul “The Tipping Point”. Este primul material discografic din ultimii 17 ani. Acesta va fi urmat de un turneu ce va incepe in luna mai. Pitchfork, Vulture, Stereogum și alte publicații au declarat ca acest proiect este unul dintre cele mai așteptate din acest an. In octombrie…

- Connect-R și Mario Fresh au colaborat pentru prima data și au lansat melodia „Umbre”. Cei doi artiști au surprins pe toata lumea cu noua piesa, iar pentru videoclip s-au folosit explozii reale.Connect-R este impresionat de talentul tanarului artist, iar Mario Fresh și-a indeplinit unul dintre visurile…

- Yeat a lansat single-ul “Still Countin”. Vizionarul artist underground a devenit celebru recent datorita melodiilor cu o producție futurista, care se bazeaza pe trap, drill clasic și hyperpop. Acum, cu un proiect pe drum misterioasa vedeta este pe cale sa-și consolideze locul printre greii muzicii.…

- Din primele informații, trupul sau a fost gasit la Stockbridge, in suburbiile orasului Atlanta. Informația a fost confirmata de agentul actorului, scrie The Hollywood Reporter . Moses J. Moseley/ProfimediaCauzele mortii sunt, in prezent, necunoscute. Tot ce…