Stiri pe aceeasi tema

- REPARTIZARE COMPUTERIZATA 2018 CONSTANTA. ADMITERE LICEU 2018 CONSTANTA. In total, 707 elevi au medii intre 9.00 si 10, 165 de elevi au medii peste 9,70 si 313 peste 9,51. Colegiul National „Mircea cel Batran” si Liceul „Ovidius” propun fiecare cate 196 de locuri in clasa a IX-a, astfel ca,…

- Autoritatile din Targu Jiu vor aloca fondurile necesare pentru repararea pavimentului distrus de soferi in fata Salii Sporturilor din municpiu. Este vorba de o investitie noua, inaugurata in urma cu putine luni, si care a costat in total cateva milioane ...

- Trageri de par, lovituri de pumn sau placaje la sol sunt procedeele ce pot fi vazute pe filmuletele postat pe YouTube. Intrebata de Daily Mail, un student care a asistat la scena a afirmat ca la originea incidentului a fost un diferent dintre doua participante la parada. Una ar fi intrebat daca in…

- CM 2018. Fluierul final al meciului de pe stadionul Spartak, din Moscova, a fost totodata cel care a dat semnalul inceperii incaierarilor la Anvers. Potrivit Gazet Van Antwerpen, imediat dupa terminarea transmisiei de pe ecranul de la Bar Noord, din Antwerpen, fanii polonezi si cei senegalezi, care…

- Au transformat terenul de fotbal in ring K1. In timp ce, la Targoviște, se juca meciul de baraj pentru Liga I dintre Chindia Targoviște și Voluntari, tot in Dambovița, doua echipe mici jucau la Racari o partida din Cupa Romaniei, care s-a lasat cu varsare de sange. (Cele mai bune oferte laptopuri) Unirea…

- Un scandal monstru a izbucnit, sâmbata seara, la localul Fiesta, din Câmpia Turzii, în urma caruia o persoana a fost ridicata de polițiști.Doua echipaje de poliție au fost trimise, sa opreasca scandalul, iar un barbat a fost ridicat de polițiști în urma altercației…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat in turul al treilea al French Open, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-3, 6-1, pe americanca Taylor Townsend, numarul 72 mondial.In faza urmatoare, Halep, finalista a editiei trecute, va evolua cu germana Andrea Petkovic, locul 107 WTA. Cele doua…

- Alisa, sotia tanarului de 30 de ani, care a murit vineri, 25 mai, dupa ce timp de o saptamana s-a aflat in coma la Spitalul de Urgenta din Chisinau, fiind batut cu bestialitate de un grup de indivizi chiar in fata unui club de noapte din Capitala, afirma ca oamenii legii incearca sa musamalizeze acest…