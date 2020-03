Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul a ajuns si la echipa Chelsea, dupa ce jucatorul Callum Hudson-Odoi a fost testat pozitiv, a anuntat gruparea londoneza, potrivit news.ro.Toate persoanele care au fost in contact cu jucatorul, inclusiv intreaga echipa, antrenorii si membrii stafului, vor intra la izolare pentru…

- Fotbalistul callum Hudson-Odoi, in varsta de 19 ani, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, joi seara. Dupa aceasta veste, tot lotul echipei Chelsea Londra a intrat in izolare.”Callum a prezentat simptome similare unei raceli ușoare luni dimineața și nu a mai fost la antrenament de atunci ca o precauție”,…

- Mikel Arteta (37 de ani), antrenorul lui Arsenal, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Centrul de pregatire din nordul Londrei a fost astazi inchis, iar toți oamenii care au intrat in contact cu tehnicianul spaniol au intrat in carantina. Toate starurile lui Arsenal au efectuat teste și așteapta in…

- Internationalul italian Daniele Rugani, fundasul echipei de fotbal Juventus Torino, a fost testat pozitiv la noul coronavirus, a anuntat miercuri seara campioana en titre a Italiei, care a precizat ca jucatorul este "asimptomatic in prezent", informeaza AFP. "Juventus a activat in acest moment toate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat acum cateva minute ca, in urma testelor realizate la Timișoara, in cursul zilei de 5 martie 2020, asupra persoanelor cu care a intrat in contact tanarul de 16 ani, infectat cu noul coronavirus, a fost depistat un nou caz pozitiv. ”Persoana confirmata pozitiv…

- Barbatul din judetul Gorj, depisat cu coronavirus se afla in stare buna si nu prezinta simptome caracteristice infectarii cu respectivul virus, transmite Grupul de Comunicare Strategica.De la operationalizarea liniei telefonice TELVERDE 0800800358 destinata cetatenilor care doresc informatii legate…

- Jucatorul columbian de tenis Robert Farah, numarul 1 la dublu alaturi de compatriotul sau - Juan Sebastian Cabal, a fost depistat pozitiv, anunța Mediafax.Sportivul nu va putea participa la primul turneul de mare șlem al anului, Australian Open."Federația Internaționala de Tenis m-a informat de prezența…

