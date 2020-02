Stiri pe aceeasi tema

- Seful Executivului a declarat, luni, ca liberalii vor face toate demersurile necesare pentru a ajunge la alegeri anticipate."Vom continua discutiile cu formatiunile politice parlamentare pentru a ajunge la o intelegere de sustinere a anticipatelor. (...) Vom intreprinde toate demersurile necesare pentru…

- "Sunt ferm convins ca tema anticipatelor de fapt inseamna austeritate" Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica, la Târgoviste, ca PNL si Guvernul actual nu vor respecta legea pensiilor si nici pe cea care prevede cresterea salariilor…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, joi, la Craiova ca angajarea raspunderii de catre Guvern pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin s-ar putea sa pice la Curtea Constitutionala, avand in vedere ca mai sunt mai putin de sase luni pana la alegerile locale. Ponta…

- Presedintele USR, Dan Barna, si-a reiterat, luni, sustinerea pentru organizarea alegerilor anticipate, dar si pentru desemnarea primarilor in doua tururi de scrutin."Alianta USR PLUS ramane consecventa mesajului pe care il transmite si l-a transmis de aproape doi ani: acela ca Romania trebuie…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, il acuza pe premierul Ludovic Orban ca incurajeaza traseismul politic, facand referire la finantarea cu bani de la bugetul de stat a Partidului PRO Romania condus de Victor Ponta.

- Primirea in randurile Partidului Național Liberal a grupului de demisionari, respectiv de excluși, din PRO Romania, dupa ce aceștia au intrat in conflict deschis cu liderul Victor Ponta pentru ca au votat investirea guvernului Orban, a readus in discuția opiniei publice ceea ce numim in mod curent ,,traseismul…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca Marcel Ciolacu este mai deștept decat Viorica Dancila.Șeful Camerei Deputaților a vorbit, zilele trecute, despre reintregirea stangii din politica, iar Victor Ponta pare sa lase ușa deschisa pentru aceasta…