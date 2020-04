Călin Popescu Tăriceanu nu va vota prelungirea stării de urgenţă. "La adăpostul ei se deschide drum liber abuzurilor" Calin Popescu Tariceanu acuza autoritatile ca duc o „politica anti-romaneasca" si spune ca ar trebui repornita activitatea normala in Romania, atat in intreprinderi, cat si in institutii. El anunta ca nu va vota prelungirea starii de urgenta, masura care trebuie validata de catre Parlament, el spunand ca este nevoie de o „analiza serioasa" privind motivarea prelungirii acestei masuri cu inca 30 de zile. „Prelungirea acestei stari de urgenta nu face aproape nimic sau nu aduce aproape nimic din ce se poate face cu legislatia existenta. Nu vreau sa votez prelungirea starii de urgenta pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

