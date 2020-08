Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca amanarea alegerilor locale, chiar si cu un an, nu ar fi o problema "insurmontabila", in conditiile in care scrutinul din septembrie "nu se poate desfasura in conditii normale"."Eu cred ca amanarea alegerilor locale, chiar si cu un an,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor considera ca nu cele 5 minute cât intra o persoana sa voteze sunt periculoase, din punct de vedere sanitar. Acesta recomanda alegatorilor sa participe la alegerile locale din 27 septembrie, transmite Mediafax.Kelemen Hunor s-a declarat joi, la finalul ședinței…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, îl someaza pe premierul Ludovic Orban "sa informeze urgent Parlamentul daca se impune amânarea alegerilor locale și a deschiderii școlilor", în contextul situației generate de pandemia de COVID-19."Ludovic Orban trebuie…

- "AMINAȚI ALEGERILE! Vreți sa tratam cu seriozitate aceasta criza sanitara? Nu exista decit o varianta: aminați alegerile! Și Localele, si Parlamentarele! In Romania, in an electoral, nu se poate discuta rational pe frontul politic, guvernul, oricare ar fi el, se comporta populist si ia decizii…