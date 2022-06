Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost achitat definitiv in dosarul in care era acuzat de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale, in legatura cu mentinerea in functie a unui senator incompatibil. Decizia a fost pronunțata luni de catre instanța suprema.…

- Fostul senator sucevean Ilie Nița, condamnat la inceputul anului 2021 de magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție la o pedeapsa de 8 ani și 5 luni de inchisoare cu executare, a achitat, in timp ce i se judeca apelul, intregul prejudiciu, plus o majorare de 20%, pentru acoperirea ...

- Deputatul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a fost achitat luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care era acuzat de DNA ca a cerut de la un om de afaceri suma de 500.000 lei pentru a interveni pe langa ministrul…