Stiri pe aceeasi tema

- Romania cheltuie anual in jur de 64 de milioane de euro pentru a cumpara cartofi din import, desi ar putea sa-i produca in tara, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, la o dezbatere online privind piata cartofului, anunța AGERPRES. "Astazi dupa datele APIA avem o suprafata…

- Romania cheltuie anual in jur de 64 de milioane de euro pentru a cumpara cartofi din import, desi ar putea sa-i produca in tara, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, la o dezbatere online privind piata cartofului. "Astazi dupa datele APIA avem o suprafata reala cultivata cu cartofi…

- Cateva zeci de fermieri, din Asociația Forța Fermierilor, au protestat joi, 18 februarie, de la ora 14.00, in fața Ministerului Agriculturii fața de neacordarea despagubirilor de seceta. Fermierii susțin ca despagubirile au fost promise „in mai multe randuri” de ministrul Adrian Oros pentru culturile…

- Nemulțumiri in randul fermierilor cand au aflat cum se vor imparți banii in agricultura. Dupa unul dintre cei mai grei ani, in care seceta le-a distrus recoltele și mulți au ajuns sa-și vanda pamant sau utilaje ca sa scape de datorii, așteptau despagubiri consistente de

- Dupa ce a intarziat inca șase luni aplicarea legii care impiedica vanzarea terenurilor agricole catre straini, ministrul Oros a trecut la falimentarea fermierilor romani. Afectați grav de seceta și lasați fara banii de despagubiri de catre același ministru, fermierii se vad in imposibilitatea de a mai…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale va fi luat cu asalt de catre fermieri in perioada urmatoare ca urmare a promisiunilor neonorate de catre ministrul Adrian Nechita Oros, dar mai ales a amanarilor repetate privind acordarea subvențiilor europene. Practic, fermierii il acuza pe ministrul Adrian…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor…

- Anul 2020 a fost un dezastru pentru culturile de cartofi. Primavara foarte timpurie cu seceta urmata de precipitațiile in exces și apoi o noua runda de seceta au afectat grav culturile. Daca in 2000 Romania avea, potrivit datelor Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura, peste 60 de hectare…