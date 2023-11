Calin Donca se afla, in aceste momente, in inchisoare, asta dupa ce, in urma cu doua luni, omul de afaceri a fost condamnat la arest preventiv intr-un dosar de evaziune fiscala, delapidare, inselaciune si manipularea pietei de capital. Pentru ca ii este dor de soția lui, afaceristul a ținut sa ii transmita acesteia un mesaj! Iata ce mesaj a postat Calin Donca, pe internet, pentru Orianda Donca!