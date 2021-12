Caligrafia araba și rumba congoleza au fost inscrise in patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Potrivit France Presse acest statut va contribui la conservarea acestor practici artistice. 16 țari, in frunte cu Arabia Saudita, state unde Islamul este religia dominanta, au susținut candidatura caligrafiei arabe, simbol al acestui spațiu, care consta in notarea de mana a scrisului arab intr-o maniera fluida in scopul exprimarii armoniei, a grației și a frumuseții. Rumba congoleza este folosita pentru celebrare și doliu, in spații private, publice și religioase, și are originea in Regatul antic Congo.…