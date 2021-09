Stiri pe aceeasi tema

- FC Buzau revine pe teren in primul meci oficial de dupa pauza din campionat, generata de meciurile echipei naționale. Cupa Romaniei este cea de-a doua competiție in care este angrenata trupa lui Cristi Pustai, competiție care a ajuns in turul 4, ultimul inaintea 16-imilor de finala, cand in cursa intra…

- Politehnica Timisoara a castigat, nu fara emotii, jocul in mansa unica din turul IV al Cupei Romaniei, in compania divizionarei „C” Soimii Lipova. A fost 2-1 pentru alb-violeti pe „Banatul” din cartierul aradean Sannicolau Mic. Gazdele jocului au reusit egalarea dupa un penalty discutabil, dar au mai…

- Nimic nou in istoria recenta a derby-ului județean dintre Metalul Buzau și CSM Rm. Sarat. O noua intalnire intre cele doua grupari buzoiene a avut loc sambata seara, pe terenul sintetic, in etapa a 2-a a Ligii a 3-a, la trei saptamani de la duelul din turul 2 al Cupei Romaniei. Ca și atunci, și … Articolul…

- Federația Romana de Fotbal continua sa stabileasca, dupa interese și criterii doar de ea cunoscute, programul tururilor preliminare din Cupa Romaniei. La adapostul ,,criteriului geografic”, din imperecherea Federației rezulta intalniri care numai de aceasta regula nu țin cont. FRF a stabilit, ieri,…

- Scor neverosimil, rar intalnit la un astfel de nivel, intre FC Buzau și Unirea Constanța, partida disputata sambata, in Crang, in etapa a 5-a a Ligii a 2-a. Fara niciun senior, cu copii de 15, 16 și 17 ani (cel mai in varsta!), oaspeții au fost carne de tun pentru trupa buzoiana, care nu a … Articolul…

- Fara niciun punct dupa primele doua etape, in care a cedat in fața a doua dintre principalele pretendente la promovare, Hermannstadt și U Cluj, FC Buzau spera sa depașeasca aceasta criza de moment cu un prim rezultat pozitiv in deplasarea de duminica, de la Timișoara. Adversara elevilor lui Cristi Pustai…

- FC Buzau a ajuns la cea de-a treia victorie in cele patru meciuri de verificare disputate pana acum. Sambata, la Rm. Sarat, baietii lui Cristi Pustai au trecut cu 1-0 (1-0) de viitoare colega de esalon, Petrolul Ploiesti. Unicul gol al partidei a fost marcat in minutul 28 de camerunezul Serges Ekollo,…

- Trei echipe din Liga a 4-a și una din Liga a 5-a au ramas in cursa pentru caștigarea Cupei Romaniei, faza pe județ, dupa partidele din sferturile de finala ale competiției, desfașurate miercuri seara. Doua dintre meciuri au avut nevoie de prelungiri pentru a-și desemna caștigatoarea. La Luciu, Pescarușul…