Calificare de pe locul 3 Echipa de baschet „U13” a CSM Petrolul Ploiesti merge la Turneul Final al campionatului de pe pozitia a 3-a a clasamentului Grupei a II -a a Fazei Semifinale, pe care a ocupat-o in urma celor doua victorii obtinute saptamana trecuta in Sala Sporturilor Olimpia. Baietii antrenati de Eugeniu Melnic au trecut cu 71-40 (8-14, 27-8, 23-5, 13-13) de CSS Targoviste Tonika, pentru ca, apoi, sa se impuna cu 65-34 (15-12, 24-0, 12-7, 14-15) in partida cu ACS Champions Buc-Cra, rezultate in urma carora bilantul acestei faze a ajuns la 3 victorii si doua infrangeri. Lotul folosit de Eugeniu Melnic in turneu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

